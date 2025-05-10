Trafik Denetiminde Hediyeli Uyarılar

Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer, denetime katılarak sürücüleri hem uyardı, hem de hediye verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bir kural bir ömür" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta denetim yapıldı.

Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu üzerindeki emniyet uygulama noktasındaki denetime katılan Vali Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, sürücülere hem trafik kurallarını hatırlattı hem de çeşitli hediyeler dağıttı.Şehir merkezinde belirlenen kontrol noktasında yapılan uygulamada, trafik ekipleri sürücüleri durdurarak genel kontroller yaptı. Denetime katılan protokol üyeleri, vatandaşlara trafikte can güvenliğini sağlamanın önemini anlattı.

Uygulama kapsamında sürücülere "Bir kural bir ömür" temalı bilgilendirme broşürleri verilirken, çocuklara da çeşitli hediyeler takdim edildi. Yetkililer, özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet ve yayalara öncelik konularında uyarılarda bulundu.

Uygulamada konuşan Vali Ünlüer ise "Trafik kurallarına uymak sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olmalı"diyerek herkesi uyardı. - KAHRAMANMARAŞ