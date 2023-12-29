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Trafik eğitimini tamamlayan şahinlere sertifikaları verildi - Son Dakika
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Trafik eğitimini tamamlayan şahinlere sertifikaları verildi

Bartın'da Şahinler olarak bilinen motorize trafik polislerine, trafik kazası, trafik yoğunluğu ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi. Eğitimini tamamlayan şahinlere sertifikaları törenle teslim edildi.

29.12.2023 - 19:38,
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Trafik eğitimini tamamlayan şahinlere sertifikaları verildi

BARTIN - Bartın'da Şahinler olarak bilinen motorize trafik polislerine, trafik kazası, trafik yoğunluğu ve trafik güvenliği konularında eğitim verildi. Eğitimini tamamlayan şahinlere sertifikaları törenle teslim edildi.

Bartın İl Emniyet müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Şahinler olarak olarak bilinen gönüllü motosikletli trafik polislerine, trafik kazası, trafik yoğunluğu ve trafik güvenliği gibi konularda eğitim verildi. Hızlı müdahale ve etkinliğin arttırılması amacıyla verilen "Motosikletli Trafik Polis Timleri Sürüş Teknikleri" konulu eğitimini başarıyla tamamlayan polislere sertifikaları ise düzenlenen törenle verildi.

Bartın Emniyet müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve İl Emniyet müdürü Ünsal Hayal ve Bartın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Mete Demircan'ın yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri, şahinler ve yunuslar timleri ile eğitmenler katıldı.

Vali Arslan ve Emniyet Müdürü Hayal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Demircan'ın elinden sertifikalarını alan Şahinler, Yunus Timleri ile birlikte kurum bahçesi ve şehirde tur atarak, ilk görevlerine başladı.

Trafik eğitimini tamamlayan şahinlere sertifikaları verildi
Kaynak: İHA
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Jandarma, Bartın, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafik eğitimini tamamlayan şahinlere sertifikaları verildi - Son Dakika


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