Arabanın tavanına çıkıp tır şoförünü böyle dövdüler
İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada araç içindeki şahıslar, tır şoförünü arabanın üstüne çıkarak dövdüler. Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Bir araç sürücüsü ile tır şoförü yol verme nedeniyle akan trafikte tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen iki şahıs, araçtan inerek tavanına çıktı. Tır şoförüne tekmelerle saldıran şahısların o anlar ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafik Kavgasında Şoföre Saldırı - Son Dakika
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