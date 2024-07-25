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Trafik kazası anne ve babayı 3 evladından ayırdı

Otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri- Ankara yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 3 çocukları da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara yolu Kalkancık mevkiinde meydana gelen kazada Samet Dağcıoğlu idaresindeki 55 ABV 398 plakalı Volkswagen marka otomobil ile F.B. idaresindeki 48-TJ-JZ plakalı Toyota marka otomobil kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde 55 ABV 398 plakalı otomobilde bulunan Samet Dağcıoğlu ve Leman Dağcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde bulunan çocukları H.C.D.ağır olmak üzere D.D.ve F.B. ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, anne ve babanın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.