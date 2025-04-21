Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var - Son Dakika
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Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var

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Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu Berk Atan, geçtiğimiz hafta Eskişehir Sivrihisar'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımında ''6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut'' diyerek sağlık durumunu hayranlarıyla paylaştı.

21.04.2025 09:44
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TRT 1'in ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ile milyonların sevgisini kazanan Berk Atan, geçtiğimiz hafta Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik kazası geçirdi. İçinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ünlü oyuncu, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berk Atan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Şarampole yuvarlanan araçtan yaralı olarak çıkarılan oyuncu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren bu gelişme sonrası Atan'dan yeni açıklama geldi.

Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var

TEDAVİ ALTINDA

Kısa süre sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atan, sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek, "6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" ifadelerini kullandı. Oyuncunun açıklaması, yaşadığı kazanın ciddiyetini gözler önüne sererken, hayranlarından geçmiş olsun mesajları da adeta yağmur gibi geldi. Tedavi sürecine hastanede devam edilen Berk Atan'ın durumunun stabil olduğu öğrenilirken, ne kadar sürede sağlığına kavuşacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var

"EN AZ BİR HAFTA HASTANEDEYİM"

Hastanede tedavi gören Berk Atan sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelirse kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim."

Trafik kazası geçiren Berk Atan\'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var
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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Recep Şehitoğlu:
    RABBİM şifalar versin inşallah 33 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Geçmiş olsun kardeşim ALLAH şifa versin 2 0 Yanıtla
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