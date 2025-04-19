Trafik kazası geçiren Berk Atan yoğun bakıma kaldırıldı! - Son Dakika
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Trafik kazası geçiren Berk Atan yoğun bakıma kaldırıldı!

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Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu Berk Atan, Eskişehir'e giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Omurga ve kaburgalarında kırıklar tespit edilen Atan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

19.04.2025 10:18  Güncelleme: 11:40
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"Gönül Dağı" dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Eskişehir'deki dizi çekimlerine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Atan'ın içinde bulunduğu ekip aracı, Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan oyuncu, ardından hızla hastaneye sevk edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Berk Atan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler bugün ortaya çıkmaya başladı. Kazanın ardından hastanede yapılan detaylı tetkikler sonucunda, Atan'ın omurga ve kaburga kemiklerinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Oyuncu yoğun bakında tedavi görüyor.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan, 26 Ekim 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çeken model ve oyuncu Berk Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi.

BERK ATAN'IN KARİYERİ

Berk Atan, oyunculuk kariyerine 2013 yılında adım attı. Asıl şöhretini Kanal D ekranlarında yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde oynayarak kazandı. Dizide Savaş Mertoğlu'nu oynayan Berk Atan, yakışıklılığı ve oyunculuk performansıyla genç kızların beğendiği erkek oyuncular arasında yerini aldı. 5 sezondur TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Taner Kaya rolünü oynayarak, seyircinin gönlünde taht kurmuştur.

Trafik kazası geçiren Berk Atan yoğun bakıma kaldırıldı!
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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazası geçiren Berk Atan yoğun bakıma kaldırıldı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • 01011978:
    çok üzüldüm Allah yardımcın olsun şifa versin 80 4 Yanıtla
  • Gülnihal Demir:
    Allah şifa versin inşallah kardeşim?? 62 3 Yanıtla
  • Oooo:
    Oyuncuya geçmiş olsun Bir an önce sağlığına kavuşur TRT çıkan oyuncunun yerini doldurma da oldukça tecrübeli Ekibi etkilemez 16 37 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    üzüldü çok çok geçmiş olsun 28 2 Yanıtla
  • 343434aslan:
    ÇOK GEÇMİŞOLSUN RABBİM ACİL ŞİFALAR VERSİN GERÇEK HALKI YANSITAN BİR YÜZÜ VARDI 13 0 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    gencecik çocuklar trafik kazalarında ölmesin arkadaş ya 9 1 Yanıtla
  • Taner Kara:
    İNŞALLAH SAĞLIĞINA KAVUŞUR ÜZÜCÜ BİR DURUM 7 0 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    rabbim acil şifalar versin 7 0 Yanıtla
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