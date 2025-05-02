Kaza maliyeti nedeniyle bunalıma girdi, kireç çözücü ile yaşamına son verdi

Denizli'nin Kale ilçesinde 69 yaşındaki yaşayan M.M, otomobiliyle evinin önünden geri geriye çıkmaya çalışırken bir öğretmene ait olan araca çarparak, maddi hasara neden oldu.

ÖĞRETMEN İLE TARTIŞIP FENALAŞTI

M.M, hasarın tamamını karşılamayacağını ancak bir miktarını ödeyebileceğini belirtti. Olay yerinde öğretmen ile tartışan ve fenalaşan M.M, öğretmenin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

MAHKEMENİN KARARI SONUCU BUNALIMA GİRDİ

Aracındaki zararın karşılamasını isteyen öğretmen, olumlu bir sonuç alamayınca M.M'u dava etti. Mahkeme tarafından haksız bulunan M.M'un öğretmene 100 bin TL ödemesine karar verildi. Kararın ardından bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde kireç çözücü içerek yaşamına son vermeye çalıştı.

6 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan M.M, ilçe hastanesinde yapılan tedavisinin ardından daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 3 çocuk babası yaşlı adam, Kale İlçe Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.