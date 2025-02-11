Trafik Kazası Şüphelileri ABD'den İade Ediliyor - Son Dakika
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Trafik Kazası Şüphelileri ABD'den İade Ediliyor

Adalet Bakanı Tunç, Eyüpsultan'daki trafik kazası sonrası ABD'ye kaçan iki şüphelinin iade edileceğini açıkladı.

11.02.2025 23:14
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik Kazası Şüphelileri ABD'den İade Ediliyor - Son Dakika

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