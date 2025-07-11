Trafik Kazasında 8 Ölüm: Minibüs Şoförüne 16 Yıl Ceza - Son Dakika
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Trafik Kazasında 8 Ölüm: Minibüs Şoförüne 16 Yıl Ceza

Trafik Kazasında 8 Ölüm: Minibüs Şoförüne 16 Yıl Ceza
11.07.2025 16:29
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Afyonkarahisar'da bir trafik kazasında 8 kişinin ölümüne sebep olan minibüs şoförüne 16 yıl 1 ay ceza verildi.

Afyonkarahisar'da 2023 Temmuz ayında biri çocuk 8 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili davada minibüs şoförü 16 yıl 1 ay ceza aldı. Mahkemeye heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında geçtiğimiz 22 Temmuz 2023'te meydana geldi. Berat K. (19) idaresindeki 03 M 5906 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole düşüp, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada, çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame, Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yaklaşık 2 yıl süren davada bugün karar duruşması görüldü.

16 yıl hapis cezası

Duruşmaya, kazada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları ile avukatları, sanık Berat K. ve avukatı katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Berat K., önceki ifadelerini tekrar ederek, tahliyesini, eğer tahliyesi mümkün değilse de en alt sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine mahkeme heyeti kısa bir ara verdikten sonra kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanık Berat K. hakkında, birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebep olmaktan 18 yıl hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 16 yıl 1 aya düşürerek tutukluluğun devamına karar verdi.

"Kararı üst mahkemeye taşıyacağız"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan olayda hayatını kaybeden Güllüzar Balamut'un oğlu Fatih Balamut, cezayı yetersiz bulduklarını bu yüzden kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti. Balamut, "Sanığa biraz iyi hal indirimi uygulandı. 16 yıl 1 ay hapis cezası onaylandı. Tutukluluk hali devam edecek. İnşallah adalet tecelli etmiştir. Karar daha yeni verildi. Araştıracağız, sanığın daha çok ceza alması için kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik Kazasında 8 Ölüm: Minibüs Şoförüne 16 Yıl Ceza - Son Dakika

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