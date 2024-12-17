Trafik Kazasında 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı 92 yaşındaki Abdullah Fidan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, M.E.T. idaresindeki 43 U 928 plakalı otomobil ile Tunçbilek Caddesi Kulüp Sokak kavşağına geldiği sırada yolun karşısına geçmekte olan Abdullah Fidan'a (92) çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada çarpmanın etkisi ile yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı.

Ağır yaralanan Fidan ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah Fidan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybederken kazaya karışan sürücü gözaltına alındı . - KÜTAHYA