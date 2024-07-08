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Trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

BİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz günlerde otomobil ile motosikletim çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza; 1 Temmuz günü Gölpazarı-Taraklı karayolunda Sürmeli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde bulunan M.F. Y. idaresindeki 11 RC 053 plakalı otomobil ile Gölpazarı istikametine gitmekte olan Mücahit Kır idaresindeki 11 RA 367 plakalı motosiklet Sürmeli Köyü yol ayrımında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mücahit Kır ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mücahit Kır buradaki yaşam mücadelesini Cumartesi günü kaybetti.

Bir fabrikada çalıştığı öğrenilen ve bekar olan Mücahit Kır cenazesi dün öğle namazına müteakiben Gölpazarı İsmetpaşa Mahallesi Camisinden kaldırılıp Reşadiye Mahallesi Mezarlığına defnedildi.