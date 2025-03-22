Trafik Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trafik Kazasında Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Antalya'da halk otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçta yolcu olan genç kız, yola fırlayarak öldü.

22.03.2025 01:50
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Özel halk otobüsüyle çarpışan araçtan yola fırlayan genç kız hayatını kaybetti

Üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen genç kızın yola saçılan eşyalarından nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu

ANTALYA - Antalya'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 22 yaşındaki genç kız, yolcu konumunda bulunduğu araçtan yola fırlayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası genç kızın yol saçılan eşyaları arasındaki nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. C. yönetimindeki 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsü ile Ahmet Ü'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ceren K'nin yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ceren K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Kıbrıs'taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen genç kızdan geriye ise yola saçılan eşyaları kaldı. Eşyalar arasında ise nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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