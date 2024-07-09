Çanakkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi

Çanakkale\'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Ural, Yenice ilçesine bağlı Çakır köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı, Boğaz ve Garnizon Komutanı, Yenice Kaymakamı, Yenice Belediye Başkanı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı, köy muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

09.07.2024 16:31  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Ural toprağa verildi.

Yenice ilçesine bağlı Çakır köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Ural geçtiğimiz Pazar günü Bayramiç- Ezine karayolunda trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ural'ın cenazesi Yenice'nin Çakır köyündeki evinin önüne getirilerek köy halkından helallik alındı. Ardından öğle namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında düzenlenen resmi tören ile Çakır köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz, köy muhtarı Sadet Aslan ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Bayramiç, Kıbrıs, trafik, Ölüm, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 17:51:18. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement