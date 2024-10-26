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Çankırı'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çankırı- Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, bariyerlere çaprak takla attı. Kazada, M.H. (18) ve Yusuf Ziya Eraslan (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Yusuf Ziya Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.H. ise Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan lise öğrencisinin cenazesi ailesine teslim edildi. Eraslan için Çankırı il merkezindeki Sultan Süleyman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eraslan'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Yaşanan olay sonrası, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi Yusuf Ziya Eraslan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Ziya Eraslan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI