Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Cuma Şimşek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Cuma Şimşek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Cuma Şimşek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Cuma Şimşek, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

10.02.2025 13:17  Güncelleme: 13:27
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Antalya'da dün geçirdiği trafik kazasında olay yerinde hayatını kaybeden polis memuru Cuma Şimşek, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle birlikte görev yaptığı meslektaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Kumluca ilçesi Kumluca-Antalya yolunun 7'nci kilometresinde dün saat 12.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Antalya Emniyet Müdürlüğünde yunus polisi olarak görev yapan Cuma Şimşek, 07 BYN 541 plakalı motosikletiyle Kumluca istikametinden Antalya yönüne seyir halindeyken motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletinden düşerek yolda sürüklenen Şimşek bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Cumali Şimşek için bugün Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yakup Kahveci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Mesai arkadaşlarının omuzlarında taşındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek olan törene Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri tarafından tarafından oluşturulan konvoyla getirilen Cuma Şimşek'in cenazesi, okunan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e götürüldü. Şimşek'in tabutu birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Tören sırasında Cuma Şimşek'in kızı ve ablası Tülay Alışkan'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Cuma Şimşek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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