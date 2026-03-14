Trafik Kazasında İki Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Tepecik yolu üzerindeki Çardaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Tepecik istikametine seyir halinde olan İ.Ü. yönetimindeki 43 SC 730 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada İ.K. idaresindeki 43 AFG 492 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.K. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir çocuk yola savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA