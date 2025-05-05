Trafik Kuralları İnsan Hakkıdır - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trafik Kuralları İnsan Hakkıdır

Trafik Kuralları İnsan Hakkıdır

Malatya Valisi Yavuz, trafik kurallarının ihlalinin insan hakkı olduğunu ve kazaların afet kadar yıkıcı olduğunu vurguladı.

05.05.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinde yaptığı konuşmada, trafik kurallarına uymanın bir insan hakkı sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Trafik kazaları da en az afetler kadar can yakıyor" dedi.

Malatya'da 03-09 Mayıs 2025 tarihleri arasında kutlanan Karayolları Trafik Haftası kapsamında Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir dizi etkinlik düzenlendi. Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz'un yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler, emniyet ve jandarma personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vali Seddar Yavuz, trafik güvenliğinin sadece bireysel bir sorumluluk olmadığını vurgulayarak, "Trafik kurallarına uymamak bir insan hakkı ihlalidir. Çünkü bir kural ihlali, başka bir insanın hayatına mal olabilir" ifadelerini kullandı.

Her yıl trafik kazalarında on binlerce insanın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını hatırlatan Yavuz, "Bir yılda trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı, 6 Şubat'ta Malatya'da yaşadığımız büyük depremde kaybettiklerimizden daha fazla. Ancak bu kayıplar genellikle göz ardı ediliyor. Oysa trafik kazaları da en az bir afet kadar yıkıcıdır" dedi.

Vali Yavuz, Malatya'da ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önemli bir kısmının aşırı hız ve motosiklet kazalarından kaynaklandığını belirterek, "Sürekli denetim yapıyoruz diye eleştiriliyoruz. Ama eğer kurallara uyulmazsa, biz bu kazaların önüne geçemeyiz. Trafikte sorumluluk direksiyon başına geçen herkesin omzundadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından trafik güvenliği konusunda çeşitli bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimler ve trafik simülasyonları da yoğun ilgi gördü.

Malatya Valiliği koordinesinde düzenlenen etkinlikler, hafta boyunca farklı noktalarda yapılacak eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle devam edecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Trafik Haftası, Yerel Haberler, Etkinlikler, 3-sayfa, malatya, trafik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafik Kuralları İnsan Hakkıdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir
Özgür Özel’e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz Özgür Özel'e saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara takip: Adalete teslim edeceğiz
Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç’a dev protesto Fenerbahçe tribünlerinden Ali Koç'a dev protesto
Bursa’da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı Bursa'da köylüler beton santraline karşı eylem yaptı
Fenerbahçe’ye Çağlar Söyüncü’den kötü haber Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber
Saldırıya uğrayan Özgür Özel’in ailesine tehdit mesajları Kızının ev adresi paylaşıldı Saldırıya uğrayan Özgür Özel'in ailesine tehdit mesajları! Kızının ev adresi paylaşıldı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:01:18. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Kuralları İnsan Hakkıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.