Trafik kurallarını hiçe sayan kamyon sürücüsü tepki çekti

Sol şerit ihlali yapan kamyonlar tepki çekti

ANKARA - Ankara'da seyir halindeki 2 kamyon sürücüsü orta ve sol şeridi ihlal ederek trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücülerin tepkisini çeken kural ihlali cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Ankara'da Konya Yolu'nda sol şeridi kullanarak trafik kurallarını ihlal eden 2 kamyon sürücüsü tepki çekti. Orta ve sol şeridi ihlal eden seyir halindeki 2 kamyon sürücüsü trafiği tehlikeye attıkları gerekçesiyle diğer sürücüler tarafından tepki gördü. 3 şeritli yolu tek şeride düşüren iki kamyon sürücüsünü ise yolda seyir eden diğer sürücüler cep telefonu kameralarını kullanarak o anları kayıt altına aldı.