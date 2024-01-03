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Kocaeli'de trafik polisi devrilen tırın yola döken talaşını temizledi - Son Dakika
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Kocaeli'de trafik polisi devrilen tırın yola döken talaşını temizledi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir trafik polisi, eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizleme çalışmalarına yardımcı oldu. Kaza sonucunda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekipleri de yolu temizlemek için çalışma başlattı.

Kocaeli\'de trafik polisi devrilen tırın yola döken talaşını temizledi
03.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 23:58
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir trafik polisi, eline aldığı fırçayla devrilen tırdan yola dökülen talaşı temizleme çalışmalarına yardımcı oldu.

Kaza, Ovacık Mahallesi D-130 karayolu İzmit istikameti Kullar Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.D. idaresindeki 43 ACF 008 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Dorsedeki talaşlar yola dökülürken, sürücü G.D. yaralandı. O esnada tesadüfen yoldan geçen bir ambulanstaki sağlık ekibi kazayı fark edip durdu. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan G.D. hastaneye kaldırıldı. İhbarda bulunulmasıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Dökülen talaş sebebiyle İzmit istikametinin sağ şeridi ve Başiskele istikametinin sol şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, kontrollü geçişleri sağladı. Bölgeye ulaşan Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yolu temizlemek için çalışma başlattı. Öte yandan bir trafik polisi eline aldığı fırçayla yola dökülen talaşı temizleme çalışmalarına yardımcı oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Başiskele, Kocaeli, D 130, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de trafik polisi devrilen tırın yola döken talaşını temizledi - Son Dakika


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