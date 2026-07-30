Trafik Polisi Dolandırıcılığı Önledi - Son Dakika
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Trafik Polisi Dolandırıcılığı Önledi

Trafik Polisi Dolandırıcılığı Önledi
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Zonguldak'ta bir trafik polisi, dolandırıcılardan bir vatandaşı dikkatle kurtardı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde görev yapan trafik polisi, telefon dolandırıcılarının ağına düşmek üzere olan bir vatandaşı dikkati ve doğru yönlendirmesi sayesinde dolandırılmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli trafik polisi Selçuk Türkkan, trafik uygulaması yaptığı sırada panik halinde yanına gelen bir vatandaşın yardım talebiyle karşılaştı.

Vatandaş, telefonla kendisini arayan kişilerin kimlik ve kişisel bilgilerini eksiksiz şekilde söylediklerini, hakkında büyük bir dosya bulunduğunu belirterek acilen Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne gitmesini istediklerini anlattı. Büyük korku yaşayan vatandaş, yol üzerindeki trafik uygulama noktasına gelerek polis ekiplerinden yardım istedi.

Durumu dinleyen trafik polisi Selçuk Türkkan, hiçbir polis memurunun, adliye çalışanının veya kamu görevlisinin telefonla arayarak vatandaşları korkutucu ifadeler kullanmayacağını, kişisel bilgileri söyleyerek işlem yaptırmaya çalışmayacağını belirtti. Bunun telefon dolandırıcılarının sıkça kullandığı bir yöntem olduğunu anlatan Türkkan, vatandaşı sakinleştirerek dolandırıcıların yönlendirmelerine itibar etmemesi konusunda uyardı.

Trafik polisinin yerinde müdahalesi sayesinde dolandırılmaktan kurtulan vatandaş, duyarlılığı ve bilgilendirmesi nedeniyle Selçuk Türkkan'a teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Zonguldak, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Polisi Dolandırıcılığı Önledi - Son Dakika

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