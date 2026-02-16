Trafik Polisi İntihar Etti - Son Dakika
Trafik Polisi İntihar Etti

16.02.2026 23:18
Giresun'da görevli trafik polisi Emrah Sevim, evinde beylik tabancasıyla intihar etti.

Giresun'un Piraziz ilçesinde görev yapan trafik polisi, beylik tabancasıyla intihar etti.

Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğünde 2020 yılından beri trafik polisi olarak görev yapan Emrah Sevim, sabah saatlerinde evinde beylik tabancasıyla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sevim'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sevim'in cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı olan polis memuru Emrah Sevim'in emniyet teşkilatında örnek gösterilen bir personel olduğu ve herhangi bir kötü alışkanlığının bulunmadığı öğrenildi. - GİRESUN

