Trafik Polisi Yangına Müdahale Etti

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangını fark eden trafik polisi, yoldan geçen beton mikserini durdurarak, mikserde bulunan suyla yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Mollakendi beldesi yakınlarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı, otluk alanda yangın çıktı. Denetim için bölgede bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube ekibi personeli, çıkan yangını görünce yoldan geçen mikseri durdurarak yangına müdahale etti. Beton mikserinde bulunan suyla yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, daha sonra itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasıyla kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Polis memurunun yangına müdahale anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.