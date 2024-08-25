Trafikte kaçan motosiklet sürücüsüne 44 bin 716 TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trafikte kaçan motosiklet sürücüsüne 44 bin 716 TL ceza

Trafikte kaçan motosiklet sürücüsüne 44 bin 716 TL ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerine kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, sivil polis ve bir yayaya çarptı. Sürücüye toplamda 44 bin 716 TL ceza kesildi.

25.08.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uygulama yapan trafik ekiplerini görünce dur ihtarına uymayarak karşı şeride geçti. Ters yönde giden motosiklet sürücüsü, karşı şeritte de uygulama yapan ekiplerden kaçmak isterken görevli sivil polis ve bir yayaya çarptı. Motosiklet sürücüsüne 44 bin 716 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi'nde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama yaptığı sırada Trafik Denetleme Büro Amirliği trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan Raşit K.'nın kullandığı plakasız motosiklet dur ihtarına uymadı. Karşı şeride geçerek ters yönde yoluna devam eden motosiklet sürücüsü yolun karşısında da uygulama yapıldığını fark etti. Ancak 2 trafik polisinin dur ihtarına bir kez daha uymayarak yoluna devam etmek isteyen Raşit K., trafik ekiplerinin arkasında görevli Hüseyin Y. isimli sivil polis memuru ve Efe Y. isimli yayaya çarptı. Motosiklet sürücüsü savrularak kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi.

44 bin 716 TL ceza kesildi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Raşit K., polis memuru Hüseyin Y. ve yaya vatandaş Efe Y. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekiplerinin yaptığı sorgulamada sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü Raşit K.'ya 12 bin 977 TL, Motosiklet sahibine sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 TL, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10 bin 917 TL, ters yönde gitmekten 6 bin 439 TL ve dur ihtarına uymamaktan bin 506 TL olmak üzere toplam 44 bin 716 TL para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, antalya, 3-sayfa, trafik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte kaçan motosiklet sürücüsüne 44 bin 716 TL ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:00:59. #1.13#
SON DAKİKA: Trafikte kaçan motosiklet sürücüsüne 44 bin 716 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement