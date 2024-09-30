Trafikte Koşan Dana Şaşırttı

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Firari dana trafikte araçlarla birlikte seyretti

KONYA - Konya'da araçlarla birlikte trafikte seyreden dananın yayaları da korkutması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konya - Adana Çevre yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki bir evin bahçesinden kaçtığı düşünülen dana, çevre yoluna çıkarak yolda ilerlemeye başladı. Araçlarla birlikte trafikte ilerleyen danayı başka bir araçta bulunan vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Araçların yanında koşturan dana yaya geçidinde bekleyen vatandaşları ise korkuttu.