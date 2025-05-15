İstanbul Maltepe'de trafikte çıkan tartışma korku dolu anlara sahne oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücü, yaşanan gerginlik sırasında silahını çıkararak bir motosikletli kuryeye doğrulttu. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.
Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntünün altına "Adalet ve emniyetten hiç çekinmiyorlar", "Allah'ım korusun hepimizi inşallah", "Dün akşam Eşref'i izlemiş belli" şeklinde yorumlar yapıldı. Videoyu izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek "Gerekeni yapın" çağrısında bulundu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu - Son Dakika
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