3.Sayfa

Trafikte saldırıya uğrayan akademisyen çifte lojman tahsis ediliyor

MALATYA - Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifte yönelik trafikte gerçekleşen saldırısı sonrası çifte üniversite yerleşkesinde lojman tahsisi için çalışma başlatıldı.

Malatya'da hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren İnönü Üniversitesinde görev yapan akademisyen çifti Pazar günü trafikte saldırıya uğradı.

Olayla ilgili polis ile özel güvenlik görevlilerin nezaretinde İnönü Üniversitesi'nde açıklamalarda bulunan İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, olay sonrası İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün hızlıca olaya müdahale ederek koruma ve lojman tahsisi için kendilerine teklifte bulunduklarını, bunun ardından Üniversite yerleşkesinde lojman için çalışmalara başlanıldığını söyledi.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı basın açıklamasını da değerlendiren Toptaş, polis merkezinde konuyla ilgili ifade verdikleri esnada polis memurlarının olayın şüphelilerden A.L.E.'nin tutuklandığı bilgisini kendileri ile paylaştıklarını buna istinaden kendilerinde basına bu yönde beyanatta bulunduğunu kaydederek, zanlı A.L.E.'nin tutuklandı bilgisinin şahsına ait olduğunu ifade etti.

Olay esnasında üzerlerine yürüyen zanlılardan olaya müdahale eden trafik polislerinin de şikayetçi olduğunu aktaran Toptaş, jandarma ile ilişkisi bir şekilde kesilmiş olan zanlılardan birinin ise ısrarla kendini jandarma olarak tanıttığına dikkat çekti.

Gerçekleştirdikleri bazı projelerin basında yer almasının ardından sosyal medyada ilgili haberlere atıfla "ölüm" içerikli yorumlar yapıldığını da belirten, Toptaş, olayla ilgili şikayette bulunduklarını da söyledi. Toptaş, daha önceleri gerçekleştirmiş oldukları birtakım projelere de ilişkin bazı sosyal medya kullanıcılarının hayali projeler yönündeki iddialarının da gerçek dışı olduğunu aktararak bugüne kadar yaptıkları her çalışmanın arkasında olduklarını ifade etti.

Toptaş, önümüzdeki günlerde kendilerine tahsis edilecek lojmana yerleşerek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.