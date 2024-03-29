Trafikte seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Trafikte seyir halindeki otomobil yandı

Erzurum'da iftar saatinde trafikte seyir halindeyken yanan otomobil korku dolu dakikalar yaşattı. İstanbul kapı semti kavşağında seyir halindeki otomobilden bir anda dumanlar çıktı. Araçtan inen sürücü vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında yangın söndürülünce herkes rahat bir nefes aldı.

29.03.2024 22:44  Güncelleme: 22:46
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Trafikte seyir halindeki otomobil yandı

ERZURUM - Erzurum'da iftar saatinde trafikte seyir halindeyken yanan otomobil korku dolu dakikalar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi semtinde İstanbul kapı semti kavşağında seyir halindeki otomobilden bir anda dumanlar çıktı. Aracını durdurarak araçtan inen sürücü vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde ki yangını söndürdü. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında yangın söndürülünce herkes rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafikte seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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