Trafikte sinir krizi geçiren İlker Aksum\'dan olay sonrası ilk açıklama

Ünlü oyuncu İlker Aksum, dün İzmir'in Urla ilçesinde yaşadığı trafik kavgasıyla gündeme gelmişti. Aracını kenara çektikten sonra başka bir sürücüyle sert bir tartışmaya giren Aksum'un, sinirlerine hâkim olamayarak araçtan inip bağırdığı, küfürlü ifadeler kullandığı anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilmişti. Görüntülerde Aksum'u sakinleştirmeye çalışan eşi Dilay Ekmekçioğlu'nun ve çevredeki vatandaşların yaşadığı güçlük dikkat çekmişti.

İLKER AKSUM ÖZÜR DİLEDİ

O anların sosyal medyada yayılması sonrası kamuoyunda büyük tepki gören Aksum, bugün bir açıklama yaparak yaşananlara açıklık getirdi. Sosyal medya hesabından konuşan Aksum, şu ifadeleri kullandı, "Dün tatsız bir olay yaşadım. Bir kişi bana "Seni döverim" diyerek hakaret etti, küfürler savurdu. O an sinirlerime hakim olamadım, ben de karşılık verdim. Özür dilerim dostlar. 53 yaşındayım, artık "baba oldum" diyorum ama eşimin ve çocuğumun yanında böyle hakaretler duyunca öfkeyle tepki verdim."

Tartışma boyunca küfürlü konuştuğu ve bağırarak karşı tarafa yaklaştığı görülen oyuncunun davranışları, sosyal medyada "magandalık" olarak nitelendirildi. Bazı kullanıcılar Aksum'un özrünü yeterli bulmazken, bazıları ise "tahrik edilmiş olabilir" yorumlarıyla ünlü isme destek verdi.

İLKER AKSUM'UN EHLİYETİNE EL KONULACAK MI?

İlker Aksum'un trafikte yaşadığı gerginlik sonrası verdiği tepki, sosyal medyada gündem olurken, kamuoyunda da "Trafikte ne yapılmalı, sınır nerede başlar?" sorularını beraberinde getirdi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre, trafikte araçtan inip başka bir sürücüyle sözlü tartışmaya girmek, hakaret ve tehdit içeren davranışlar sergilemek "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" kapsamında değerlendirilir. Bu tür eylemler, Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 106. maddeleri uyarınca hakaret ve tehdit suçu kapsamına girer. Şikâyet hâlinde adli işlem başlatılabilir; durumun ağırlığına göre para cezası, mahkeme süreci veya ehliyete geçici el koyma gibi yaptırımlar uygulanabilir.