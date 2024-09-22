Traktör Bakımında Kaza: 1 Ölü

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Ağrı'da traktör bakımı yaparken hayatını kaybetti

AĞRI - Ağrı'nın merkeze bağlı Mollaosman köyünde, traktörünün bakımını yaptığı sırada hidrolik sisteme kafası sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Mollaosman köyü Konak mezrasında 52 yaşındaki R.T., traktörünün hidrolik sistemini tamir ettiği esnada talihsiz bir kaza sonucu kafasını araya sıkıştırdı. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, R.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.