Traktör Devrildi: 3 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, kızının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Taraklı- Geyve karayolu üzerinde Hacıyakup Paşalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki traktör, rampada kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün annesi Hatice Y'nin (53) hayatını kaybettiğini tespit etti. Y.Y.'nin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

3 çocuk annesi Hatice Y'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA