Traktör Devrildi, 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Devrildi, 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi, 68 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'da traktörün devrilmesi sonucu 68 yaşındaki Mehmet Akdeniz hayatını kaybetti.

12.11.2024 21:57
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde hakimiyeti kaybolarak devrilen traktörün altında kalan Mehmet Akdeniz (68) hayatını kaybetti.

Kaza, Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 68 yaşındaki Mehmet Akdeniz idaresindeki 09 H 2207 plakalı traktörün arazi yolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Traktör sürücüsü Akdeniz, hakimiyeti kaybolarak devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akdeniz'in cansız bedeni, ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. 68 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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