Traktör kazasında ağır yaralanan sürücü yaşam savaşını kaybetti

Kazadan 6 gün sonra hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan sürücü, Gaziantep'te 6 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Bozan Artar, traktörüyle tarlasını sürerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, taklalar atarak devrilirken sürücü Bozan Artar, altında kalarak ağır yaralandı. Artar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı

Durumu ağır olan Artar, Gaziantep'e özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep'te tedavi gördüğü özel hastanede 6 gündür yaşam savaşı veren Bozan Artar, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bozan Artar'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Birecik ilçesi kırsal Bağlarbaşı Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.