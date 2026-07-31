Traktör Kazasında İkinci Acı: 68 Yaşındaki Şaban Tanrıverdi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Kazasında İkinci Acı: 68 Yaşındaki Şaban Tanrıverdi Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında İkinci Acı: 68 Yaşındaki Şaban Tanrıverdi Hayatını Kaybetti
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Bursa'da devrilen traktör altında kalan Şaban Tanrıverdi, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İnegöl'de yaşayan Tanrıverdi ailesinin iki ferdi de benzer kazalarda hayatını kaybetti.

DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTONDA KALDI

Son olay 22 Temmuz gece saat 00.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Konurlar Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçedeki çalışmalarını tamamlayarak gece karanlığında evine gitmek üzere yola çıkan Şaban Tanrıverdi (68) idaresindeki 16 F 2207 plakalı traktör, tarladaki çukura düşerek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Tanrıverdi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Traktör Kazasında İkinci Acı: 68 Yaşındaki Şaban Tanrıverdi Hayatını Kaybetti

ACI TESADÜF YÜREK YAKTI

Yaşanan olayın ardından ortaya çıkan acı detay ise yürek burktu. Şaban Tanrıverdi'nin kardeşi İlyas Tanrıverdi'nin de 2008 yılında, henüz 39 yaşındayken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı aile, yıllar sonra ikinci kez benzer bir traktör kazasıyla evladını toprağa vermenin acısını yaşadı.

Traktör Kazasında İkinci Acı: 68 Yaşındaki Şaban Tanrıverdi Hayatını Kaybetti

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi bugün öğle namazını müteakip Konurlar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Traktör Kazasında İkinci Acı: 68 Yaşındaki Şaban Tanrıverdi Hayatını Kaybetti
Traktör Kazasında İkinci Acı: 68 Yaşındaki Şaban Tanrıverdi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör Kazasında İkinci Acı: 68 Yaşındaki Şaban Tanrıverdi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktör Kazasında İkinci Acı: 68 Yaşındaki Şaban Tanrıverdi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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