Traktör Sürücülerine Güvenlik Eğitimi

02.06.2026 09:56
Kütahya'da traktör sürücülerine reflektör kullanımı ve trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen "Reflektör Tak Görünür Ol" Projesi kapsamında Altıntaş ilçesinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timlerince 31 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen etkinlikte, özellikle tarım araçlarının trafikte güvenli kullanımına dikkat çekildi.

Faaliyet kapsamında sürücülere; traktör römorklarında reflektör kullanımının önemi, devrilmelere karşı koruma sağlayan Koruma Demiri (ROPS) sistemlerinin kullanımı, tepe lambası bulundurulmasının gerekliliği ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları çerçevesinde 67 traktör sürücüsüne toplam 67 adet reflektör ile trafik güvenliği konusunda hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesinde reflektör kullanımının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, sürücülerin görünürlüğünü artıran bu tür ekipmanların düzenli olarak kullanılması gerektiğini vurguladı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen proje ile traktörlerin trafikte daha görünür hale getirilmesi, muhtemel kazaların önüne geçilmesi ve sürücülerde trafik güvenliği bilincinin artırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

