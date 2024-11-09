Traktörün Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde tarlaya giden 1 çocuk babası adam, sürdüğü traktörün altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden adamın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörü ile zeytin bahçesindeki suyu kapatmaya giden 1 çocuk babası Mehmet Biçer, yol kenarındaki çukura girdikten sonra, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun dışına çıktı. Kazayı gören çevredekiler hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altında kalan 37 yaşındaki adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından, Biçer'in cesedi Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. - BURSA