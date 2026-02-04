Tekirdağ AFAD'da Trakya belediyeleriyle afet riskleri değerlendirmesi - Son Dakika
Tekirdağ AFAD'da Trakya belediyeleriyle afet riskleri değerlendirmesi

04.02.2026 18:59
Tekirdağ'da düzenlenen toplantıda, Trakya genelindeki belediyelerin afet risklerini azaltma çalışmalarının mevcut durumu ele alındı. Deprem, sel ve diğer doğal afetlere karşı alınan önlemler ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Tekirdağ AFAD İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında, Trakya bölgesinde yer alan belediyelerin ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trakya genelinde afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmaların mevcut durumu ayrıntılı şekilde ele alındı. Deprem, sel, taşkın, heyelan ve diğer doğal afetlere karşı alınan önlemler, hazırlık çalışmaları, risk analizleri ve saha uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca, belediyeler tarafından hayata geçirilen başarılı uygulama örnekleri sunumlarla aktarılarak, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflendi.

Programda; yerel yönetimlerin afetlere hazırlık süreçlerinde üstlendiği sorumluluklar, afet öncesi risk azaltma faaliyetleri, afet anı müdahale kapasitesi ile afet sonrası iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmaları detaylı biçimde değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, veri paylaşımının artırılması ve ortak projelerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, toplantıda yaptığı değerlendirmede, Marmara Bölgesi'nin yüksek afet riski taşıdığına dikkat çekerek, Trakya genelinde yürütülen çalışmaların büyük önem arz ettiğini vurguladı. Yılmaz, yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde sürdürülen planlı ve bütüncül çalışmalar sayesinde afet risklerinin en aza indirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Toplantının sonunda, belediyelerin mevcut kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim programları, tatbikatlar ve teknik destek faaliyetlerinin planlanması konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca, bölgesel ölçekte ortak hareket edilerek, sürdürülebilir ve etkin bir afet yönetim modeli oluşturulmasının önemi vurgulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

