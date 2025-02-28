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Trakya Kalkınma Ajansı 2025 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Trakya Kalkınma Ajansı 2025 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, 2025 yılı Şubat ayı olağan toplantısını Tekirdağ'da gerçekleştirdi. Toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin projeleri ve çevre düzeni planları gibi konular ele alındı.

28.02.2025 19:00  Güncelleme: 19:04
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Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2025 Yılı Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ticaret ve sanayi odaları başkanları, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Dört Mevsim Rotasının Oluşturulması ve Gastronomi Okulunun Kurulması" projesinin bütçe revizyonu yeniden ele alındı.

Toplantının devamında Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni planında Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ni ilgilendiren konular görüşüldü.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ve Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İş Birliği" programı ile 2025 yılı Dış Ticaret Okulu ve 2025 yılı Teknik Destek programları hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

Toplantının son bölümünde mevzuat güncelleme çalışmaları kapsamında kurum içi yönergelerde yapılan revizyonlar ile Trakya Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Faaliyet Raporu değerlendirildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trakya Kalkınma Ajansı 2025 Yılı İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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