Tramvay Kazasında Baba Oğlunu Teselli Etti

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Tramvayın çarptığı mobilet sürücüsü oğlunu teselli etti

"Yürüyebiliyor musun oğlum"

KAYSERİ - Kayseri'de tramvay ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı baba, mobilette olan oğlunu teselli ederken 'yürüyebiliyor musun' oğlum diye sorarak yara alıp almadığını kontrol etti.

Cumhuriyet meydanında meydana gelen kazada tramvay ile mobilet çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde yerde yatan baba, mobilette bulunan oğlunu teselli ederek yaralanıp yaralanmadığını sordu. Yaralı baba ve oğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.