Rusya'da Trans-Sibirya demiryolu hattına saldırı planı önlendi

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının talimatı doğrultusunda Trans- Sibirya demiryolu hattına saldırı planlayan bir Rus vatandaşının tutuklandığını, saldırının önlendiğini belirtti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), gerçekleştirdiği operasyonla Trans-Sibirya demiryolu hattına saldırı planladığı belirtilen bir Rus vatandaşının yakalandığını duyurdu. FSB Halkla İlişkiler Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırının önlendiği aktarılarak, "Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi'nin talimatıyla Sverdlovsk bölgesindeki Trans-Sibirya Demiryolu kavşağında terör eylemi yapmayı planlayan 1962 doğumlu bir Rusya vatandaşını gözaltına aldı" ifadeleri kullanıldı. Şahsın mahkemece tutuklandığı, suçunu itiraf ettiği ve Rus makamlarıyla iş birliği yapmayı kabul ettiği belirtildi. Ukrayna istihbaratı tarafından görevlendirildiği ve sabotaj eğitimi aldığı ifade edilen şahsın, Ukrayna savaşı için kargo taşıyan demiryolu trenlerinde el yapımı patlayıcılarla terör saldırıları düzenlemek üzere Rusya'ya gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon sırasında gizli iletişim araçları, vagonların raydan çıkmasına dair hazırlanan el yapımı malzemeler ve Ukrayna istihbaratı tarafından şahsa aktarılan fonlara el konuldu" denildi. Rus istihbaratı soruşturma ve delil toplama işlemlerine devam edildiğini kaydetti. - MOSKOVA