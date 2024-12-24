Tren Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tren Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Tren Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Tekirdağ'da yük treni, sinyal uyarılarına rağmen geçmeye çalışan servis minibüsüne çarptı.

24.12.2024 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy ilçesi Kızılpınar 2. Işıklar mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. (69) yönetimindeki 34 HCL 646 plakalı servis minibüsü, sinyalizasyon uyarılarına rağmen geçmeye çalışınca Edirne'den İstanbul'a yük taşıyan trenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Servis minibüsünün sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpmanın etkisiyle Devlet Demiryolları'na ait sinyalizasyon sistemi hasar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri, yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu tehlikeye karşı güvenlik önlemleri aldı. Hurdaya dönen servis aracı ve trenin hasar gördüğü kazada, çevrede geniş çaplı inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Çerkezköy, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tren Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Masadaki en kritik maddelerden biriydi Asgari ücrette işveren desteği belli oldu Masadaki en kritik maddelerden biriydi! Asgari ücrette işveren desteği belli oldu
20:54 Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan’dan ilk açıklama geldi Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
20:38 Asgari ücrete yüzde 30 zam Asgari ücrete yüzde 30 zam
20:29 TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı TÜRK-İŞ asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmadı
20:23 Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi Trump gözünü diktiği ülkeleri alışveriş sepetine ekledi
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
08:58 Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
08:42 Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette Binlerce ilan kaldırıldı Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Binlerce ilan kaldırıldı
08:39 Acun’dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler Acun'dan gece yarısı taraftarı ayağa kaldıran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 21:35:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tren Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.