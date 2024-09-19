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Aydın'da raylardan geçerken trenin çarptığı kadın ağır yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde raylardan geçerken trenin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi kavşağı yakınlarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tren yolu kenarında bahçesi bulunan P.A. adlı kadın, dönüş yolunda tren raylarından geçmek istedi. Treni görünce panik yapan yaşlı kadın, ayağı taşa takılıp rayların üzerine düştü. Denizli- İzmir seferini yapan trenin çarptığı yaşlı kadının ayağı koptu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan P.A., Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.