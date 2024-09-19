Trenin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde raylardan geçerken trenin çarptığı yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi kavşağı yakınlarında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tren yolu kenarında bahçesi bulunan Pakize Aydın (70), evine dönerken tren raylarından karşıya geçmek istedi. Treni görünce panik yapan Aydın, ayağı taşa takılıp rayların üzerine düştü. Denizli- İzmir seferini yapan trenin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Aydın'a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaşlı kadını Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların yapmış olduğu bütün müdahaleler rağmen Pakize Aydın, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN