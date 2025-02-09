Tribünden Düşen Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tribünden Düşen Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor

Geniş Video İzle

17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, tribün değiştirmek isterken 13 metreden düştü, yoğun bakımda tedavi ediliyor.

09.02.2025 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tribünden düşen çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Tribün değiştirmek isterken düşen 17 yaşındaki genç yoğun bakımda

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig'de bu akşam Kocaeli spor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçın ikinci yarısında tribün değiştirmek isteyen 17 yaşındaki çocuk 12-13 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk yaşam mücadelesi veriyor.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 galip geldiği maçın 65. dakikasında talihsiz bir olay yaşandı. 21 bin 500 biletli seyircinin yer aldığı tribünlerde maçı izleyen 17 yaşında olan Efe Kartal Öztay, Kuzey Kale Arkası Tribünü alt bölümden Maraton tribününe geçmek istedi. Tribün değiştirmeye çalışırken dengesini kaybeden genç futbolcu yaklaşık 13 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

Yoğun bakımda tedavi altına alındı

Kartepe ilçesi Uzunçiftlik mevkiinde oturan ve Nusretiyespor futbolcusu olduğu öğrenilen genç için hemen stadyum içinde hazır bulundurulan ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Efe Kartal yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kafasından aldığı darbe nedeniyle bilinci kapalı olan ve entübe edilen genç futbolcunun hayati tehlikesi bulunuyor.

Kent protokolü ve spor camiası hastaneye akın etti

2019 yılında Sarımeşespor'da futbola başlayıp ardından Nusretiyespor alt yapısında forma giymeye başlayan genç orta saha oyuncusunun Kocaelispor'un maçlarını kaçırmadığı öğrenildi. Galibiyet sevincinin yerini hüzne bırakan talihsiz olayın duyulmasının ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, kulüp yöneticileri, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Nusretiyespor Kulübü yöneticileri, sporcunun antrenörleri de hastaneye akın etti. Genç sporcuyla ilgili Kocaelispor kulübü de paylaşımda bulundu, "Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var, ayağa kalk" ifadelerin yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Trendyol, 3-sayfa, Kocaeli, Futbol, Sağlık, Kartal, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tribünden Düşen Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 01:39:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tribünden Düşen Genç Yaşam Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.