TSK\'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde Subay Andı okudukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, haklarını geri kazanmak için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

5 TEĞMEN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Böylece daha önce dava açan Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş ile birlikte ihraç edilen 5 teğmen de TSK'ya geri dönmek için hukuki süreç başlatmış oldu.

İHRAÇ KARARININ İPTAL İSTENDİ

Tele1'in haberine göre, Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Ankara İdare Mahkemesi'ne sundukları dilekçede Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Dava dilekçesinde, teğmenlerin yaptıkları eylemin bir disiplinsizlik olmadığı vurgulanarak, ihraç kararının iptali istendi.