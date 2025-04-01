TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı

TSK\'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı

TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu ile İzzet Talip Akarsu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için Ankara İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Daha önce dava açan Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş ile birlikte ihraç edilen 5 teğmen de TSK'ya geri dönmek için hukuki süreç başlatmış oldu.

01.04.2025 07:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde Subay Andı okudukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, haklarını geri kazanmak için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

5 TEĞMEN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Böylece daha önce dava açan Serhat Dündar, Batuhan Gazi Kılıç ve Deniz Demirtaş ile birlikte ihraç edilen 5 teğmen de TSK'ya geri dönmek için hukuki süreç başlatmış oldu.

İHRAÇ KARARININ İPTAL İSTENDİ

Tele1'in haberine göre, Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu, Ankara İdare Mahkemesi'ne sundukları dilekçede Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Dava dilekçesinde, teğmenlerin yaptıkları eylemin bir disiplinsizlik olmadığı vurgulanarak, ihraç kararının iptali istendi.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'ndaki 30 Ağustos 2024 resmi mezuniyet töreni sonrası, teğmenlerin kılıç çatarak Subay Andı'nı okuması ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atması üzerine disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Kara Harp Okulu devre birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Aynı zamanda, mezuniyet töreninde görev yapan alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da inceleme başlatılmıştı. Disiplin soruşturması sonucunda beş teğmen ve üç disiplin amiri hakkında TSK'den ihraç kararı verilmişti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 3-sayfa, Teğmen, Ankara, Hukuk, Dünya, TSK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!
Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11’de oynamadı Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi! Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı
Volkan Konak’ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum
TSK’dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı
Trump’tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi
Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

07:11 TSK’dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı
23:19 Trump’tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi
21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
18:14 Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
11:03 Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düştü Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düştü
10:54 Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş
10:34 Volkan Konak’ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum
10:32 Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi! Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:52 Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
09:30 Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11’de oynamadı Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı
09:26 Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
09:15 Volkan Konak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 07:26:53. #7.12#
SON DAKİKA: TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement