TSK'nın Hava Harekatı ile 47 Terör Hedefi İmha Edildi - Son Dakika
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TSK'nın Hava Harekatı ile 47 Terör Hedefi İmha Edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenledi.

24.10.2024 12:47
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Türk Silahlı Kuvvetleri hava harekatıyla terör inlerini yerle bir etti

Hava harekatıyla mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarının görüntülerini paylaştı. Harekatlarda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedefi başarıyla imha etti.

İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığını belirten Milli Savunma Bakanlığı, "Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi sürmekte olup hava harekatlarımız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

TSK\'nın Hava Harekatı ile 47 Terör Hedefi İmha Edildi
Kaynak: İHA

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