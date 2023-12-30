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Tüfekle polise direnen şahsı özel harekat polisi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Tüfekle polise direnen şahsı özel harekat polisi etkisiz hale getirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, av tüfeğiyle rastgele ateş açarak polise direndi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Tüfekle polise direnen şahsı özel harekat polisi etkisiz hale getirdi
30.12.2023 - 22:38,
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Tüfekle polise direnen şahsı özel harekat polisi etkisiz hale getirdi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kendisini eve kitleyen bir kişi, gelen ekiplere av tüfeğiyle direndi. Yaklaşık 2 saat direnen şahıs, özel harekat polislerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osmanlı mahallesi Ballıbudak sokak üzerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A. (39), çatıya çıkarak av tüfeğiyle rastgele ateş açmaya başladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin ikna çalışmasına rağmen tüfekle ateş etmeye devam eden M.A., bir süre sonra kendisini eve kilitledi. Olay yerine gelen psikoloğun da ikna çabaları sonuç vermeyince bölgeye özel harekat polisi yönlendirildi. Özel harekat ekipleri tarafından yapılan operasyonda M.A., etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kayseri, Olay, Güvenlik, Soruşturma, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tüfekle polise direnen şahsı özel harekat polisi etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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