Tüfekle Vurulan Kedi Tedavi Edildi

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Tüfekle vurulan kedi tedavi altına alındı

Vücuduna saplanan mermi cerrahi operasyonla çıkarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da havalı tüfekten çıkan mermi sonucu yaralanan kedi, yapılan cerrahi operasyonla yeniden hayata tutundu.

Adıyaman merkez Sitilce bölgesinde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından havalı tüfekle vurularak yaralanan kediyi fark eden bir vatandaş kediyi, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan özel bir veteriner kliniğine getirdi.

Burada ilk kontrolleri yapılan kedinin röntgeninde bacağında mermi olduğu tespit edildi. Halsiz bir durumda olan ve ayağını hiçbir şekilde kullanamayan kedi için ameliyat kararı alındı. Veteriner Hekim Hüseyin Bilgin tarafından ameliyata alınan kedinin bacak kısmındaki mermi, 3 saatlik bir operasyonla çıkarıldı. Kedinin bacağında parçalanmaya neden olan mermi çıkarıldıktan sonra parçalanan bacağa platin takıldı. Oldukça başarılı geçen ameliyat sonrasında kedinin gözlem altında kalınması kararı alındı. Her gün bakımları yapılan sokak kedisinin yaklaşık 20 gün sürecek olan tedavisinin tam tamamlanmasının ardından sahiplendirileceği belirtildi.

Kedinin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Hüseyin Bilgin, "Olay bir duyarlı vatandaşımız tarafından bize intikal etti. Kedi aksıyor, basamıyor diye bize getirildi. Gerekli muayeneler yapıldıktan sonra röntgen görüntüsü alındı. ve röntgende bu olayın bacak aksaması olayı değil de bir silahla, kurşunla yaralanma olayı olduğunu tespit ettik. Mermi, röntgen görüntülerinde net bir şekilde gözüküyor. Operasyonuna başladık, operasyonu da gayet iyi bir şekilde yapıldı. O atılan kurşun yerinden çıkartılıp kırılan kemik parçası ise tekrardan onarılıp platin uygulaması yaparak ameliyatı bitirdik. Kedinin şu an gayet durumu iyi" diye konuştu.