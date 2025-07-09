Tüfekle Vurulan Yasin Örçen Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tüfekle vurulan Yasin Örçen (39), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Temmuz'da Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. henüz bilinmeyen nedenle tüfekle Yasin Örçen'e ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, B.K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Örçen, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. - KOCAELİ