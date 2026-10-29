Tuğberk İmamoğlu gemisindeki cesedin 2. Kaptan Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi - Son Dakika
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Tuğberk İmamoğlu gemisindeki cesedin 2. Kaptan Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi

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Tuğberk İmamoğlu gemisindeki cesedin 2. Kaptan Rahmi Temel\'e ait olduğu belirlendi
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Tuğberk İmamoğlu gemisindeki cesedin 2. Kaptan Rahmi Temel\'e ait olduğu belirlendi
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Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan cesedin 2. Kaptan Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi. Cenaze, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Temel'in cenazesi 31 Ekim Cumartesi İzmir Karşıyaka'da toprağa verilecek.

Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bulunan cesedin kimliği belli oldu. 2'inci Kaptan Rahmi Temel'e ait olduğu belirlenen cenaze, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de ticari faaliyette bulunan ALSU ile Tuğberk İmamoğlu isimli gemiler çarpışmış, çarpışma sonucu Tuğberk İmamoğlu gemisi batarken, 10 kişilik mürettebat kaybolmuştu. Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Kayıp mürettebata ulaşmak için bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında dün Silivri açıklarında bir erkeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Adli Tıp Kurumuna götürülen cesedin geminin 2'inci Kaptanı Rahmi Temel'e ait olduğu belirlendi. Temel'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Cenazenin 31 Ekim Cumartesi günü İzmir Karşıyaka'da bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

"Haber aldıktan sonra başıma kaynar su dökülmüş gibi oldum"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Rahmi Temel'in ağabeyi Remzi Temel, "Çok elim bir deniz kazası sonucu 10 tane denizcimiz Marmara'da sulara gömüldü. Bugün 57. günde -12. günde bir naaş çıkarıldı- ikinci naaş benim kardeşim. Bizim için sevindirici olmadı, üzücü oldu. Ben bugün haber aldıktan sonra inanın başıma kaynar su dökülmüş gibi oldum. Ama en azından naaşa kavuşmanın da bir rahatlığı olacak, bir mezarımız olacak. Onun için buradayız, cenazemizin verilmesini bekliyoruz" dedi.

"Perişan olmamak elde değil"

Kazadan bu yana geçen 2 aylık süreçte ailenin yıprandığını dile getiren Temel, "Dün gemide bulunduğunu söylediler. Akşam haber aldık. Bize bir naaş bulunduğunu söylediler. Kimlik tespiti bugün yapılıp haber verildi. Silivri açıklarında, Silivri'nin 35 kilometre uzağında olmuş bu olay. Marmara Çukuru denen derin bir yerde. Diğer kazazedelerin de kurtarılmasını, çıkarılmasını diliyorum. İnşallah çıkarılırlar. Ailesi perişan. 2 kızı var, perişan. İzmir'de oturuyorlar. Şimdi buradan bir süre sonra İzmir'e gideceğiz. Perişan olmamak elde değil ki. 2 aydır bir kaybınız var. 10 binde 1 de olsa bir ümitle bekliyorsunuz ama bugün 'Kayıp bulundu' denmesi sevinç yerine daha büyük bir üzüntü oluşturuyor" diye konuştu.

"7 ay sonra emekli olacaktı"

Kaza sonrası kaybolan Abdulbaki Mirzaoğlu'nun dayısı Recai Yılmaz da, Rahmi Temel'in ailesine destek amacıyla Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yılmaz, "Abdulbaki Mirzaoğlu benim yeğenim. 4 senedir bu gemilerde aşçıbaşı olarak çalışıyordu bir şirkette. 7 ay sonra emekli olacaktı. 48 yaşında, 8 çocuk babası. Ailesi de gemide çalışmasına razı değildi, çünkü çocukları babalarını görmeden büyüyordu. Denizde, gemide veya geminin yan tarafında deniz dibinde arama da yapılıyor. Biz aile olarak 10 aileydik, 9'a düştük. 9 aile de çadırda Silivri'de bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Marmara DeniziKarşıyakaCumartesi3. SayfaMarmaraGüncelİzmirSon Dakika

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