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TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaza Geçirdi

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya, aracıyla viraja sert girip duvara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaya yaralı olarak kurtarıldı ve tedavisi sürüyor.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Kaza Geçirdi
03.01.2024 - 09:39,  Güncelleme: 09:41
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya, aracıyla viraja sert girip duvara çarptı. Araç içerisinde sıkışan 35 yaşındaki avukat Fatih Kaya yaralı olarak kurtarıldı. Kaya'nın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza, 03.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya (35) idaresindeki 34 GYA plakalı otomobil, Barış Caddesi üzerinden Ankara Yolu Caddesi'ne dönüş yapmak isterken, viraja sert girerek duvara çarptı. Kaya, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa süreliğine yolu kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan Kaya'yı çıkardı. Kazada yaralanan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı avukat Mehmet Fatih Kaya, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya'nın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol tekrardan ulaşıma açıldı.

Kaza anı kamerada

Mehmet Fatih Kaya'nın yaptığı kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin duvara çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaya'nın durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, kaza haberini alan çok sayıda yakını ve seveni hastaneye akın etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Ankara, Fatih, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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